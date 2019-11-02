«Я тобі зараз голову відріжу, с*ка!» Ківа оскандалився у будівлі Ради

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Ківа пригрозив незнайомій людині фізичною розправою
Інцидент стався біля будівлі Верховної Ради в п’ятницю, 1 листопада, приблизно о 15:50.
У депутата поцікавилися, чому він ходить з охороною, припустивши, що Ківа ховається від українців.
Відповідь нардепа був досить жорстким, він перейшов на лайку і пригрозив «відрізати голову».
Перехожий: Від народу, так?
Ківа: А?
Перехожий: Від народу ховаєтеся, так?
Ківа: В сенсі?
Перехожий: Ну от з охороною…
Ківа: Ти що, дурень, бл**ь?! Я тобі зараз голову відріжу, с*ка!