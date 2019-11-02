«Я тобі зараз голову відріжу, с*ка!» Ківа оскандалився у будівлі Ради

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Ківа пригрозив незнайомій людині фізичною розправою

Інцидент стався біля будівлі Верховної Ради в п’ятницю, 1 листопада, приблизно о 15:50.

У депутата поцікавилися, чому він ходить з охороною, припустивши, що Ківа ховається від українців.

Відповідь нардепа був досить жорстким, він перейшов на лайку і пригрозив «відрізати голову».

Перехожий: Від народу, так?

Ківа: А?

Перехожий: Від народу ховаєтеся, так?

Ківа: В сенсі?

Перехожий: Ну от з охороною…

Ківа: Ти що, дурень, бл**ь?! Я тобі зараз голову відріжу, с*ка!