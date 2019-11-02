«Біда України, що ця людина сьогодні не при владі!»: Гордон зробив дивну заяву

Дмитро Гордон вважає, що екс-голова СБУ, колишній начальник Головного управління військової розвідки Міноборони Ігор Смешко міг би бути ефективним на посаді секретаря РНБО, голови СБУ, міністра закордонних справ чи посла України в США. За словами Гордона, він згадував про професіоналізм Смешко під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Ігор Смешко – видатний політик, людина, якій я беззастережно вірю, якого поважаю і люблю. Це біда України, що ця людина сьогодні не при владі. Це найбільш підготовлений український політик. Я [президента] Володимиру Зеленському, до речі, сказав в очі. Десь три тижні тому була ця зустріч [з президентом]. Я йому в очі сказав, що треба скористатися тим, що в Україні є Смєшко. Президент у відповідь покивав. Я знаю, що Ігоря Петровича вже запросили в Офіс президента аналізувати законопроект про СБУ», – сказав Гордон.

На запитання ведучого, чи збирається Він балотуватися на посаду мера Києва, журналіст відповів, що він не є фахівцем по міському господарству.

«Посада мера Києва для Ігоря Смєшка дуже дрібна, він не фахівець по міському господарству. Він фахівець з масштабної політики, безпеки, у закордонних справах і так далі. Смешко міг би бути чудовим секретарем РНБО, головою СБУ, міністром закордонних справ, послом України в США. Я перерахували, ким би міг бути Ігор Смешко, якщо б в оточенні Володимира Зеленського розуміли, що треба залучати сильних людей. Я думаю, там це ще зрозуміють. Я впевнений, що у Ігоря Петровича прекрасне політичне майбутнє. У всякому разі, Україна від цього виграла б», – зазначив Гордон.

Він вважає, що в оточенні президента є люди, які бояться справжніх професіоналів, саме тому Він досі не отримав високу посаду.

«У мене є припущення, що деякі люди в оточенні Зеленського бояться сильних людей поруч. Я все життя запрошував на роботу людей розумнішими за себе, подготовленнее себе, освіченіші себе. Мій заступник у газеті [«Бульвар Гордона» Юлія П’ятецька] освіченіші мене в рази. Я ніколи не боявся конкуренції, не боявся сильних людей, я завжди розумів, що з сильними я стаю сильнішою, а з дурнями опускаюся до рівня дурнів. Не всі, на жаль, поділяють цю позицію», – резюмував журналіст.