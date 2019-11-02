У російського літака SuperJet 100 відмовив двигун в польоті

У пасажирського літака SuperJet 100 відмовив двигун. Трапилося це 1 листопада, коли літак пролітав над російським містом Тюмень. Місцевий аеропорт прийняв екстрену посадку аварійного транспорту.

Про аварійну ситуацію в небі повідомили російські інформаційні агентства Інтерфакс і ТАСС.

За попередніми даними, у літака компанії Sukhoi відмовив один з двигунів.

На борту лайнера, за різною інформацією, від 80 до 83 пасажирів, з яких щонайменше 2 – діти. Керують літаком 4 або 6 членів екіпажу.

Літак належить авіакомпанії «Ямал», як свідчать «РИА-Новости». Служби аеропорту Рощіно приведені в повну готовність та успішно прийняли екстрену посадку аварійного транспорту.

Телеграм-канал MASH заявив, що літак, на якому сталася аварія, вилетів о 19:00 за місцевім годиною з аеропорту Рощіно (поблизу Тюмені), але вже через 5 хвилин пілоти доповіли про відмову лівого двигуна.

Нагадаємо, лише в явились в місті у 2019 року літак такої ж модифікації SSJ-100, що летів з Москви до Мурманська, але змушений був здійснити аварійну посадку. Причому під час посадки він вдарився об злітно-посадкову смугу і загорівся.

Тоді загинули 41 людина, а головним причиною катастрофи назвали помилку пілотів. Командира екіпажу Дениса Євдокімова звинуватили в порушенні правил безпеки.

Інші аварії з російським літаком Sukhoi Superjet 100

Квітень 2019: виліт рейсу «Воронеж-Москва» відклали майже на одинадцять годин через технічний збій.

Березень 2019: у «Шереметьєво» Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019: Superjet здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в московському «Домодєдово» зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018: літак прямував з Москви в Ханти-Мансійськ та повернувся в «Шереметьєво», бо спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018: літак Sukhoi Superjet 100 викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018: Superjet прямував з Іркутська до Санкт-Петербурга та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула, спрацювала пожежна сигналізація на борту.