Більшість українців хочуть, щоб після деокупації Донбас відбудовувала Росія

Більшість українців считают, що оплачувати відновлення окупованих територій після деокупації має Росія, як країна-агресор

Про це свідчать результати соціологічного опитування про ситуацію на Донбасі, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 27 серпня до 23 вересня.

Такої думки притримується 59,3% опитаних українців, 32,9% гадають, що це справа України, а 25,5% покладають цей обов’язок на олігархів.

Ще 16,9% респондентів считают, що відновлення цих територій має відбуватися за рахунок коштів, експропрійованих у бойовиків, 14,5% – за рахунок міжнародних організацій, 10,8% – за власні кошти окупованих територій, 5,7% – за кошти США, 4,6% – за кошти ЄС, 1,7% – інше, а 8,7% не змогли відповісти.

На запитання респондентів, як вони розцінюють “ДНР” і “ЛНР”, 20,8% відповіли, що як терористичні організації, 16,5% – як російську окупацію української території, 15% – псевдодержавними утвореннями, 14,6% – маріонетками Кремля, 13,5% – реакцією народу на ті, що відбувалося на Євромайдані, 3,8% – як незалежні держави, 0,3% – інше, а 15,6% не змогли відповісти.

Вказується, що у результаті польового етапу було зібрано 2 тис. 35 анкет. Статистична похибка не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25% або 75%, 2% для показників близьких до 12% або 88%, 1,4% – для показників близьких до 5% або 95% і 0,7% для показників близьких до 1% або 99%.

Польовий етап тривав у 110 населених пунктах у всіх областях України, крім непідконтрольних регіонів Криму і Донбасу.