Пікет через новобудови в Києві: стало відомо про «подвиг» активістів

Учасники протесту проти забудови навпроти кінотеатру Шевченка на гірці Крістера у Києві, який проходив у суботу, 2 листопада, разом з поліцейськими затримали п’яного водія.

Про це повідомляє «Київ оперативний» в Facebook, публікуючи фото порушника.

«Під час мітингу на площі Тараса Шевченка мітингувальники і правоохоронці виявили п’яного водія. Чоловік собі просто їхав на KIA і ледве не наїхав на людей», — йдеться в повідомленні.

Коли підійшли правоохоронці, то почули різкий запах алкоголю від водія.

«А також побачили відкритий «джентельменський набір» — віскі, колу, нарізочку», — додають автори, зазначивши, що порушник «драгер задув формально», який і показав наявність алкоголю в крові.