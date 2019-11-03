Каре и розовые волосы: старшая дочь Оли Поляковой кардинально сменила имидж

Поклонники отметили, что Маше очень идет новая прическа. Читай, чтобы узнать больше.

В конце октября традиционно отмечается Хэллоуин – праздник, когда люди наряжаются в костюмы “нечисти” и устраивают веселые вечеринки. И хоть Хэллоуин до сих пор неоднозначно воспринимается старшими жителями СНГ, молодое поколение настроено не так консервативно.

Так, к примеру, Маша Полякова призналась, что отмечала Хэллоуин со школьными друзьями. Об этом 14-летняя девочка сообщила в своем Instagram.

“Вот так вот я с классом отпраздновала хелуин, а вы празднуете или уже отпраздновали”, – спрашивает у подписчиков Маша (орф. и пункт. автора сохранены – прим.ред.).

Для вечеринки дочь Оли Поляковой выбрала светло-розовый парик, специальные накладки, имитирующие уши эльфа, и круглые очки. Образ дополнил макияж в пастельно-розовых цветах и черные точки на скулах. Таким образом, Маша стала похожа на сказочую фею или эльфа – скорее всего, задумка была именно такой.

: clutch.ua