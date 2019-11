Бабуся з Британії двічі поспіль зірвала джекпот. Все завдяки своїй помилці

56-річна мешканка міста Ковентрі, Велика Британія, Гейл Сей виграла мільйон фунтів (32 млн грн) завдяки своїй неуважності.

Вона купила два лотерейних квитки, але, коли заповнила їх, зрозуміла, що випадково вибрала на них однакові комбінації чисел. Спочатку вона хотіла здати один з квитків, але пізніше передумала.

Виявилося, це було одним із найкращих рішень її життя, адже всі номери лотереї та квитків збіглися – таким чином, вона виграла одразу два джекпоти по 500 тис. фунтів, повідомляє Mirror.

«Я ніколи не забуду момент, як моя дружина танцювала в кімнаті і наспівувала пісню Франка Сінатри Who Wants to be a Millionaire», – розповідає Філіп Сей.

Тепер вони звільнилися зі своїх робіт, насолоджуються часом з онуками і планують допомогти своїй великій родині з новим житлом.

: nv.ua

