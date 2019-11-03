Перерастает в инфаркт: медики назвали новую причину повышения давления

Обнаружен новая причина гипертонии, которая намного опаснее всех предыдущих. Лишний вес и старость ушли на второй план.

Американскими учеными, в ходе масштабного исследования, было выяснено, из-за чего может повышаться риск возникновения инфаркта, а также инсульта.

Ранее, основными причинами повышенного артериального давления считались:

пренебрежение питанием

проблемы с лишним весом

отсутсвие физических упражнений

вредные привычки

возраст

Однако, специалисты нашли более серьезнуюи опасную причину возникновения гипертонии, нежели все вышеперечисленные. Этой причиной оказались панические атаки.

Как ранее было дказано, гипертония – это психосоматическое заболевание, или болезнь стресса. Поэтому у мнительных, людей живущих в постоянном состоянии стресса и переживаний, которые принимают все близко к сердцу и реагируют на все слишком остро, чаще всего сталкиваются с проблемой повышенного давления.

Все эти факторы лишь усугубляют заболевание. Но паническая атака становится мощным “двигателем”, который может привести к появлению гиппертонического криза, а последствии – к инфаркту и инсульту.

Что же такое паническая атака? Это мучительный приступ тревоги, который невозможно взять под контроль. Также она вызывает страх, панику, и его можно заметить даже по внешним признакам тела: потные ладони, учащенное сердцебиение, может бросать то в жар, то в холод, тело начинает дрожать, и может появиться ощущение, будто легким не хватает воздуха. Все может дойти даже до сильного головокружения и предобморочного состояния.

Все эти факторы отвечают на страх. Если он обоснован реальной угрозой, то беспокоится неочем, но если у страха нет причины, то вероятнее всего это паническая атака.

Они могут возникать у психически здорового человека в ответ на острую стрессовую реакцию, хронический стресс, при проблемах с гармонами или же на предшествующую стрессовую ситуацию.

Паническая атака имеет большое влияние на ваш организм: она может воздействовать на все органы, сбивая его слаженную работу. Сильнее всего страдает сердечно-сосудистая система. Если панический приступ продолжается слишком долго, то это может вызвать гипертонический криз, а в дальнейшем инфаркт и инсульт.

: u-news.com.ua