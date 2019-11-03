Астафьева удивила поклонников образом на своей новой афише (фото)

Известная украинская певица славиться своими откровенными нарядами, которые вызывают зависть у женщин и восторг у мужчин. Даже в свои 34 года Дарья не планирует сдавать свои позиции и продолжает поражать всех роскошными формами, благодаря которым возможно и обрела такую огромную целевую аудиторию. На этот раз знаменитость решила привлечь внимание к своему предстоящему концерту, как раз с помощью вызывающего наряда и демонстрацией своих достоинств.

С целью привлечь внимание к своему будущему концерту, который пройдет в Днепре, звезда и приоделась так откровенно. Во всяком случае, мимо такой афиши точно будет трудно пройти, особенно мужчинам. Вероятно, именно на такой эффект звезда и рассчитывала, делая такой постер.

Дарья для фото выбрала оригинальное черное облегающее платье, которое буквально “выперло” наружу все ее прелести. Для эффектности звезда распустила волосы и сделала дерзкий взгляд, который будто завораживает.

Пользователи были взволнованы и заинтригованы предстоящем событием, однако их взгляд все же был прикован к самому внешнему виду артистки. По всей видимости, им понравилась такая оригинальная реклама и внешний вид Астафьевой, в частности, который заценили мужчины.

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Днепр. @rk_voshod 16.11 Готовьте все части тела свои, и своих любимых 😂😂😂

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 31 Окт 2019 в 10:48 PDT

: hyser.com.ua