Ученые назвали напиток, который приводит к бесплодию

Специалисты выяснили, что пиво крайне негативно влияет на мужское здоровье.

Об этом сообщает FaceNews.ua со ссылкой на Clutch.

По статистике, каждая шестая пара в мире не может зачать ребенка. Проблема может быть как в женщине, так и в мужчине. Одной из самых частых причин мужского бесплодия медики называют нарушенный гормональный фон.

Недавние исследования показали, что такой популярный алкогольный напиток как пиво отрицательно сказывается на репродуктивной функции мужчин. Дело в том, что в составе пива присутствуют фитоэстрогены – “женские” гормоны, избыток в мужском организме которых приводит к нарушению гормонального баланса, и, как следствие – к бесплодию.

: .facenews.ua