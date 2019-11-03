Надя Дорофеева попала под волну критики из-за нового клипа

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет новое фото, на котором представила всеобщему вниманию пикантный образ

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе образе, а не в милом и скромном, пишет Politeka.

Как известно, не так давно Надежда Дорофеева и Позитив буквально покорили Дворец Спорта в Киеве. Звезды очень долго готовили новое вступление под названием VISLOVO, Сами артисты, их продюсеры, постановщики и все, кто помогал подготовиться, очень долго ждали выступления.

После, группа выпустила на композицию «Лох» необычный клип. В представленном видео пара вернула поклонникам 2000-ные года, во время которых были популярны лаковые куртки, дерзкие мини, рейверские очки, кепи и снебпеки, цепи и максимум несочетаемых аксессуаров.

Сама Надя появляется в образе типичной длинноногой блондинки, которая станцевала на барной стойке перед отдыхающими. Девушка исполняет задорный танец, всячески изгибаясь и демонстрируя свои формы перед любопытными наблюдателями.

: politeka.net