Синоптики дали прогноз на листопад

Середня місячна температура у листопаді цього року в України прогнозується на рівні від 0° до 8° тепла, що для деяких регіонів країни дещо вище середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

“Середня місячна температура передбачається 0-8°, в гірських районах 6-7° тепла, що у північно-західній половині країни близько до середніх багаторічних значень, на решті території – дещо вище середніх багаторічних значень”, – вказали синоптики.

Як зазначається, місячна кількість опадів очікується 37-65 мм, в гірських районах 66-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Загалом же, згідно зі спостереженнями, для листопада характерна середня місячна температура повітря на рівні 0-7° тепла.

У першій декаді зазвичай відбувається перехід середньої добової температури через +5 у бік зниження, у другій та третій декадах (крім півдня країни) можливий перехід через 0 та утворення снігового покриву.

: agroter.com.ua

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