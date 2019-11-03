У Карпатах «впіймали» Брокенську примару (фото)

На найвищому хребті Карпат, Чорногорі, в об’єктив камери потрапила Брокенська примара.

Знімок з’явився у спільноті «Клуб Піших Туристів» у Facebook.

Так, в інтернеті опублікували загадковий кадр «гірського привида». Але цікаво, що це не відноситься до потойбічних сил, а є оптичним явищем в горах.

Спостерігач бачить свою тінь на поверхні туману.

Така тінь може бути значних розмірів. Крім того, іноді її можуть оточувати кольорові кільця і такий ефект має назву «глорія». Тінь також може переміщатися, це пов’язано з рухом хмар.

: vgolos.com.ua

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