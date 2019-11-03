Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися шість машин (відео)

У ніч на суботу, 2 листопада, в Києві на Брест-Литовському шосе сталося два ДТП за участю шести машин, кілька осіб отримали розсічення, двоє водіїв втекли з місця аварії.

Як повідомляє НАРОДНА ПРАВДА із посиланням на Информатор, масштабна ДТП сталася в проміжку з 1:30 до 02:00.

Як розповів один з учасників аварії, Брест-Литовським шосе в бік центру Києва рухався Mercedes Viano, а за ним на високій швидкості на «лисій» гумі летів Mercedes W220. Другого почало заносити і він врізався в першого, а потім у відбійник.

Через кілька хвилин в аварії додалося учасників. При невідомих обставинах BMW зіткнувся з Renault на проміжку дороги між W220 і Viano, в результаті Renault «наздогнав» мінівен, а BMW виявився в відбійнику. Ще за якийсь час, проїжджаючи повз це ДТП з чотирьох машин, зіткнулися Volkswagen і ще одна Renault. У цій ДТП автомобілі отримали легкі ушкодженнями.

Коли на місце прибули правоохоронці, учасники аварій довгий час не могли виразно пояснити, що сталося, лише говорили, що сталося три різних ДТП.

Пізніше стало зрозуміло, що двоє водіїв (Mercedes W220 і BMW) непомітно покинули місце інциденту. Їх навіть розшукували в кареті швидкої допомоги, яка поїхала, надавши допомогу постраждалим, які від госпіталізації відмовилися.

Де зараз перебувають водії, що залишили місце аварії – невідомо. Разом із тим, чоловік, який був за кермом Viano, стверджував, що водій W220 був за всіма ознаками дуже п’яний, а швидкість його машини перевищувала 130 кілометрів на годину.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.