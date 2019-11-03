Толстый бейсбольный фанат насмешил Сеть своей выходкой

Интересный случай произошел после матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между “Вашингтон Нэшиналс” и “Хьюстон Астрос”.

Когда финальная сирена зафиксировала победу “Вашингтон Нэшиналс”, один из фанатов решил эмоционально отпраздновать этот успех. Он разорвал на себе футболку, а затем эффектно проехался по трибуне. Учитывая тот факт, что он имеет немного лишнего веса, со стороны это выглядит очень забавно.

На официальной странице ESPN этот ролик уже посмотрело более пяти миллионов пользователей.

Отметим, что “Вашингтон Нэшиналс” благодаря это победе впервые в истории стал победителем MLB. Счет финальной серии 4:3.

Enjoy this, @Nationals fans! #WorldSeries

(via @KelynSoong)pic.twitter.com/nzqZYJnLPF

— ESPN (@espn) 31 октября 2019 г.

: golos.ua