Медики назвали продукты, восстанавливающие печень

Медики назвали продукты, которые помогут улучшить состояние печени.

Среди таких продуктов врачи выделяют чеснок, морковь, зеленый чай, грейпфруты, клюкву, орехи и кофе. Как сообщают эксперты, даже если человек не имеет пристрастия к злоупотрелению алкоголя его печень всё равно рискует заболеть из-за ряда внешних факторов воздействия.

Разберем каждый продукт отдельно. Морковь, которая воздействует как антиоксидант, за счет своего богатого источника веществ-каротиноидов, предшественников витамина А. Также морковь можно приготовить и после этого процесса она также может нести полезные эффекты. К примеру в вареной моркови содержится много фалкаринола. Это вещество имеет свойство противодействовать опухолям. При этом нужно понимать, как правильно приготовить морковь. Во время варения моркови, нужно плотно закрыть крышку кастрюли, дабы она смогла сохранить полезные для организма и иммунной системы человека витамины А, В, С, D, E, K, PP. К слову, морковь полезна не только для печени, а и для глаз, сердечнососудистой системы и для людей, которые страдают сахарным диабетом. Морковь однозначно стоит включить в свой ежедневный рацион в разумных дозах, так как этот овощ имеет большое количество положительных аспектов.

Кофе тоже хорошо влияет на печень, но только в том случае, если употреблять его без сахара. Существуют данные, согласно которым кофе может предотвратить развитие фиброза печени. Употребление до трех чашек кофе в день связано с меньшим травмированием органа печени. Естественно, кофе нужно употреблять в мерах разумного и если у вас нету заболеваний, исключающих этот продукт в своем рационе.

Орехи- это богатый источник омега-3, которые снижают уровень жира в печени, что обязательно заметно скажется на самочувствии и состоянию органа.

Употребление зеленого чая также положительно скажется на состоянии печени, но уже с количеством употребления есть несколько нюансов. В ходе эксперимента, которое проводилось в Японии, ученые пришли к выводу, что употребление от пяти, до десяти чашек зеленого чая в день улучшает состояние печени со временем. Также, медики отмечают, что люди, которые чаще других употребляют зеленый чай имеют меньший показатель процента риска заболеть раком печени, чем другие люди.

Все знают, что чеснок считается одним из самых полезных растений в мире. Но вот в данном случае, он активирует ферменты, которые ответственные за детоксикацию, которую совершает печень. Ну и конечно же, чеснок имеют антибактериальные вещества, защищающие печень от вредителей.

: akcenty.com.ua