Настя Каменских похвасталась формами на фоне завораживающего пейзажа

Настя Каменских поделилась с подписчиками новым снимком из Мексики. Исполнительница похвасталась своими соблазнительными формами.

Как сообщалось ранее, Настя Каменских вместе со своим супругом Потапом сейчас отдыхает в Мексике. Не удивительно, что в микроблоге артистки то и дело появляются новые эффектные снимки из путешествия.

На этот раз Настя продемонстрировала свои женственные формы на фоне завораживающего пейзажа. Позировала певица в коричневой футболке, белых кроссовках и коротких джинсовых шортах. Образ звезды дополнила широкополая шляпа с декором. Каменских похвасталась своими упругими ягодицами и пышными бедрами.

В подписи к фото Настя дала ценный совет своим подписчикам.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 31 Окт 2019 в 6:38 PDT

«Никогда не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели и верить в их достижения. Произносите каждый день аффирмации, работайте над собой, и каждый день делайте то, что хоть на шаг приблизит вас к вашей цели. А еще, не забывайте любить себя и находить тот самый жизненный баланс. Соглашусь, сомнения всегда есть и будут, их не избежать, но я считаю, что лучше пробовать и ошибаться, чем бездействовать. А каждая преодоленная вершина открывает перед вами новые горизонты. P.S. Хотите увидеть новый влог из солнечной и такой разной Мексики?» – написала Настя.

За сутки после публикации этот пост собрал более 120 тысяч лайков.

: hyser.com.ua