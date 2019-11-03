В Чернобыле побит рекорд посещаемости

За последние 10 месяцев Чернобыльскую зону отчуждения посетило 107,6 тыс. человек. Как отметили в пресс-службе госагентства по управлению Зоной отчуждения, эта цифра посещаемости на 74,9% больше количества туристов в 2018 году. При этом 80% всех посетителей составляют иностранцы.

«Больше всего посетителей приезжают из-за границы — почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания — 15 738, Польша — 9 378, Германия — 7 826, США — 5 580, Чехия — 4 063 туриста. Из Украины в целом зону посетили 22 468 человек», — отметили в ведомстве.

Такой резкий спрос на посещение Зоны отчуждения связывают с популярностью сериала «Чернобыль» компании HBO, а также с внедрением системы «Электронный билет», созданием дополнительной инфраструктуры и открытием новых маршрутов.

: journalist.today