Маша Ефросинина восхитила фигурой в купальнике

40-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина на прошлой неделе отправилась в Мексику. Отдыхала звезда в компании мужа Тимура Хромаева и дочери Наны, о болезни которой недавно рассказала.

Стоит отметить, Маша Ефросинина не состоит в рядах знаменитостей, которые регулярно демонстрируют аппетитные формы. Более того, некогда во время интервью с Настей Каменских телеведущая призналась, что не считает себя сексуальной. Поэтому кадры, на которых Ефросинина показывает фигуру, скорее, исключение.

На недавно опубликованном фото Маша Ефросинина позирует на фоне моря в стильном черном купальнике и очках. Распущенные волосы лишь добавляют изящности и без того прекрасной внешности телеведущей.

Под фото Маша отметила, что за 10 дней отдыха в Мексике ее талия увеличилась в объеме на 2 см. Однако в комментариях подписчики буквально усыпали звезду комплиментами: “Равняюсь на вас, потому что понимаю, что это плоды ежедневной работы”, “Маша красавица. Восхищаюсь вами”.

: segodnya.ua