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Симптоми раку, що з’являються за п’ять років до хвороби

03.11.2019

Рак особливо успішно піддається лікуванню на ранніх стадіях, тому дуже важливо вчасно розпізнати хворобу. Медики назвали основні симптоми, за якими можна виявити перші ознаки захворювання за 5 років до його розвитку.

Зміна форми і кольору родимок, а також поява хворобливості в місцях їх розташування повинно насторожити. Це привід для візиту до лікаря, щоб виключити розвиток меланоми.

Про розвиток раку молочної залози може свідчити раптова зміна форми і розміру грудей (якщо, звичайно, ви не сидите на дієті і не худнете навмисно). Регулярне нічне пробудження між годиною і трьома годинами ночі може говорити про можливий розвиток раку печінки.

Постійна слабкість, втома, яка не проходить при адекватному відпочинку – погана ознака, і краще сходити до лікаря і здати аналізи.

Тривалі запори, відсутність апетиту по відношенню до улюблених страв – первинні симптоми раку кишечника.

Відзначимо, що всі ці ознаки можуть бути ознаками самих різних захворювань, однак будь-яку хворобу, як відомо, легше попередити, ніж лікувати.

За даними ВООЗ, рак — одна з основних причин смерті в світі, але 30% випадків смерті від цієї хвороби можна запобігти.

: ukrhealth.net

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