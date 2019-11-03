Школярі зможуть мандрувати Україною безкоштовно: як скористатись програмою

З 2020 року в Україні має запрацювати програма «мобільності» для школярів.

Про це пише Національний промисловий портал

Згідно з програмою мандрівки учнів Україною оплачуватимуть коштом державного бюджету. Втім, такі мандрівки стануть частиною домашнього завдання — учні повинні будуть розповісти перед класом про те що вони побачили, описати свої враження.

“Це програма, ми її так назвали, «мобільності» школярів. Це програма, коли діти з різних регіонів України будуть мандрувати Україною. Кожна п’ята школа буде задіяна в цій програмі в наступному році”, — розповів міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

На даний момент поїздки в межах країни за учнівськими квитками є пільговими. Зокрема, у поїздах «Укрзалізниці» діти віком від 6 до 14 років сплачують 75% вартості проїзду дорослого пасажира.

: vgolos.com.ua

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