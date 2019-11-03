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Перші фотографії в історії людства

03.11.2019

В лондонському музеї Tate Britain відкрилася виставка, присвячена витоків фотографії. На ній представлені найбільш ранні знімки, зроблені з 1840 по 1860 рік.
Пропоную подивитися найперші знімки в історії, на яких відображена дивовижна атмосфера і люди тих часів, коли зароджувалося найбільш ефективний і популярний засіб передачі інформації сучасності — фотографія.

 

1. Візок. Фотографія зроблена в Бретані приблизно в 1857 році.

 

2. Рибалки з Ньюхейвен (Олександр Резерфорд, Вільям Рамзай і Джон Лістон), приблизно 1845 рік.

 

3. Мама і син. 1855 рік. Фотограф — Jean-Baptiste Frenet.

 

4. Дочка фотографа, Ela Theresa Talbot, 1843-1844 рік.

 

5. Кінь і конюх. 1855 рік.

 

6. Мадам Frenet з дочками.

 

7. Піраміди в Гізі. 1857 рік.

 

8. Портрет жінки, зроблений приблизно в 1854 році.

 

9. Фотограф — John Beasly Greene. El Assasif, ворота з рожевого граніту, Фіви, 1854 рік.

 

10. Будівництво колони Нельсона на Трафальгарській площі, 1844 рік.

 

11. Товари з Китаю, 1844 рік.

 

12. Повінь в 1856 році в районі Brotteaux в Ліоні.

 

13. Парфенон в Акрополі в Афінах, 1852 рік.

 

14. Одна з вулиць Парижа в 1843 році.

 

15. Група хорватських вождів. 1855 рік.

 

16. Капітан Моттрэм Ендрюс, 28 піхотний полк (1-й Стаффордшир), 1855 рік.

 

17. Маркитантка. [Жінка, що супроводжувала військо і продавала солдатам різні товари, а також надавала послуги, в тому числі і сексуального характеру]. 1855 рік.

 

18. П’ять рибачок з Ньюхейвен, приблизно 1844 рік.

 

19. «Продавці фруктів». Знімок зроблений, найімовірніше, у вересні 1845 року.

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20. Біля підніжжя обеліска (обеліск Феодосія в Константинополі), 1855 рік.

 

21. Гюстав Ле Грей у своїй студії, 1854 рік.

 

22. Маргаритки (Маргарет Мері Кавендіш), приблизно 1845 рік.

 

 

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