Маруся Звиробий розповіла про змову проти України, в якому бере участь Зеленський

На думку учасниці ООС на Донбасі Марусі Зверобий, Володимир Зеленський разом з головами Франції та Німеччини знаходиться в змові з Володимиром Путіним.

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

«Що я думаю про їх зустрічі в нормандському форматі. Нас вже продали і розділили», — зазначила Зверобий.

Вона вважає, що Франція з Німеччиною вже отримали суттєві газові поступки від Володимира Путіна, тому інтереси України їх не цікавлять.

«Я б сказала, що вони втрьох на цій зустрічі будуть розводити нашого «нелоха», але немає! Наш «нелох», я думаю, теж і в темі і в частці, лохами ми залишимося! І цьому змови в доказ така показова дрібниця як наїзд на націоналістичні банди» ОДНОЧАСНО прозвучала в Золотому від Хомчака, в цей же час ще й від Макрона і від Лаврова. Збіг???? У нас щось занадто дохр*на таких «збігів» в останній час!» — зазначила Зверобий.