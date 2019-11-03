Росія масово карає кримчан за ухилення від призову

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch заявили, що Росія продовжує порушувати норми Женевської конвенції в Криму.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це стало відомо з доповіді Human Rights Watch, опублікованого 1 листопада 2019 року.

У Human Rights Watch повідомляють, що закликати кримчан в армію Російської Федерації почали в 2015 році. Пізніше, з 2016 року, жителі Криму почали служити на військових базах РФ за межами півострова, а в 2019 році понад 85% кримських призовників були відправлені за межі півострова на військові бази Російської Федерації.

В організації нагадали, що Женевська конвенція забороняє примушувати жителів окупованих територій служити в армії окупанта. Проте, за наявними даними, з 2015 по 2019 рік за ухилення від служби в армії РФ були засуджені 76 мешканців Криму.

Також у Human Rights Watch зазначають, що реальна кількість кримчан, покараних за ухилення від призову в армію окупанта, може сильно відрізнятися, оскільки в основному такі справи розглядаються таємно.

Крім репресій за ухилення від призову, російські окупанти проводять мілітаристські акції для кримських школярів, що свідчить про відкриту пропаганду.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України розповіли, як будуть закликати 18-річних українців. Повідомляється, що направляти новобранців в зону ООВ не будуть.

Раніше повідомлялося, що Офіс президента України надав Меджлісу кримсько-татарського народу документи НКВС СРСР про депортацію кримських татар у 1944 році. Розсекречені документи допоможуть кримським татарам довести факти примусової депортації, геноциду і знущань з боку радянської влади.