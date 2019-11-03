Експерт розповів про наслідки поділу «Укрзалізниці»

Експерт «Європатруль» В’ячеслав Коновалов вважає, що поділ «Укрзалізниці» може призвести до зупинки її діяльності.

Уточнюється, що «Укрзалізницю» хочуть розділити на три оператора через корупційних схем. Причому керівництво оператора чинить опір змінам.

«Дійшли просто до ручки. Знос рухомого складу становить 80%. Потрібно шукати гроші. Інше питання, що йде опір з боку внутрішньої залізничної мафії, яка все життя жила на тіньових потоках. Зараз намагаються вивести тіньові гроші, але не виходить, так як ніхто не хоче відпускати тіньові потоки», — каже Коновалов.

Також Коновалов пояснив, що спочатку компанію планували розділити на дві логічні частини: вантажний і пасажирський.

Головна небезпека в тому, що найбільш прибуткові частини компанії розділять між собою, що вплине на роботу в цілому.

«Спочатку передбачалося, що «Укрзалізницю» розділять на дві частини. Тобто на вантажну і на пасажирське. Була ціла концепція, але кінцевого результату ніхто виразно показати не може. Є небезпека, що від «Укрзалізницю» «відкусять» найбільш ласі шматки і потім з’ясується, що «Укрзалізниця» не зможе працювати. У підсумку, не зрозуміло чи приватизують «Укрзалізницю» і на яких умовах туди пустять часті компанії і на яких умовах їх туди пустять», — сказав В. Коновалов.