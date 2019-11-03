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Ночью в Николаеве на перекрестке столкнулись две иномарки: есть пострадавшие (видео)

03.11.2019

В ночь с субботы на воскресенье, с 2 на 3 ноября, в Николаеве на перекрестке Космонавтов и Богоявленского проспекта столкнулись Mercedes Sprinter и Volkswagen.

Об этом сообщает корреспондент 0512.com.u.a.

По предварительным данным, Mercedes двигался по Богоявленскому проспекту со стороны Молодогвардейской в направлении Широкобальского моста. Volkswagen двигался со стороны проспекта Мира в направлении улицы Железнодорожной по Космонавтов. На пересечении Космонавтов и Богоявленского проспекта произошло столкновение.

Автомобили получили значительные механические повреждения. По предварительным данным в ДТП пострадали водитель и пассажир “легковушки”. Их с места аварии увезла скорая.

Обстоятельства выясняются, на месте работают сотрудники патрульной полиции.

: 0512.com.ua

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