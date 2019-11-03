На Донбасі бойовики вже не можуть стримувати страйку

Бойовики, що захопили частини Донецької і Луганської областей, місяцями не платять зарплати шахтарям та працівникам фабрик. Грошей люди не бачили з середини літа, а тому влаштовують страйки.

Зокрема, в місті Антрацит з-за величезних боргів по зарплатах страйкують працівники шахти «Комсомольська» і збагачувальної фабрики «Нагольчанська». Підприємства зупинилися. Протести вже неможливо приховати, так що про них навіть написали в сепаратистської групи «Зведення від ополчення Новоросії», посилаючись на замітку блогера «Луганський інсайд».

«За інформацією, отриманою від працівників шахти «Комсомольська» (розташованої в Антрациті, «ЛНР») у п’ятницю після другого наряду шахтарі відмовилися спускатися в шахту, вимагаючи виплати заборгованості по зарплаті – залишки липня, серпень і вересень, а так само озвучили вимогу підвищити тарифні ставки на 35%», – сказано в повідомленні.

Заступник директора підприємства Костянтин Бургард попросив шахтарів викласти свої вимоги в письмовому вигляді, що і було зроблено. Ввечері о 18.30 приїхали шахтарі з третьої зміни так само відмовилися спускатися в шахту. Те ж саме зробила і нічна зміна. Видобуток вугілля на шахті припинилася.

«У понеділок також застрайкувала збагачувальна фабрика «Нагольчанська». Керівництво знаходиться в замішанні і не знає, що робити. Вчора представники керівництва шахти обіцяли найближчим часом виплатити частину заборгованості (за уточненими даними виплатили залишок за липень), проте, як мені повідомляють, на це ніхто не повівся. Страйк триває, джерело з підприємства стверджує, що сьогодні шахтарі збираються біля об’єднання ДП «Антрацит» вимагати своє зароблене», – сказано про страйк шахтарів на окупованій території.