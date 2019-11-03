«Вони безголові!» Кондратюк пройшовся по українським гастролерам в Криму

Продюсер Ігор Кондратюк назвав «безголовими» українських артистів, які виступають в аннексированном Криму.

«Вони безголові, а не безстрашні», – заявив Кондратюк в ефірі ObozTV. Так він відреагував на слова міністра культури Володимира Бородянського, який розцінив гастролі українських зірок на тимчасово окупованих територіях як «сміливість».

Кондратюк підкреслив, що не згоден з фрази Бородянського, хоча дуже поважає міністра і вважає його «одним з небагатьох в нинішньому уряді, хто на що здатний».

Пояснюючи свою точку зору, продюсер порадив артистам згадати, за що Олег Сенцов був засуджений на 20 років: «Ні за що! І так може бути з кожним з них, незалежно від того, якою мовою вони співають свій репертуар».

Крім того, на думку Кондратюка, виступати на захопленій агресором території «ганебно».

«Якщо хтось вважає, що українські артисти несуть туди українську культуру – це помилка. З точністю до навпаки. Вони туди нічого не несуть. Вони просто виступають на корпоративах, на днях міста…Т. е. на приватних вечірках. Люди з таким же успіхом слухали б Ріанну, просто на неї у них не вистачає бабок. І це не означає, що вона б несла американську культуру в кримські реалії», – пояснив він.

Володимир Бородянський похвалив сміливість українських артистів, які виступають в Криму