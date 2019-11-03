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Комаровський зворушив мережа визнанням, як врятував свою сім’ю

03.11.2019

Відомий український педіатр Євген Комаровський зізнався, що на початку шлюбу зі своєю дружиною був випадок, коли їхні стосунки могли розладнатися з-за дитину.

Він виклав на свою сторінку в Instagram відео, в якому розповів про жіночому самопожертву (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

«Щоб ви розуміли, що я не зовсім шоумен, але ще що-то в дітях розумію і в сімейному житті теж (…). У мене теж є дружина, і ми теж вирішували кому з ким спати. Я згадую наше перше літо сімейного життя, коли ми змушені були розстатися». Дитині було 10 місяців і дружина поїхала з ним до своєї мами на місяць. Мама її з Маріуполя, там море, і вони поїхали туди відпочивати. А я залишився працювати, цілодобово чергував. І ось я приходжу через місяць цих чергувань додому повернулася дружина і бачу я несамовитий видовище: сидить моя Катерина, поклала собі на коліна подушку, на подушці лежить наша дитина і вона дригає ногами. Я їй кажу: «Люба, що це?», а вона мені гордо: «Це мене мама навчила!». Я: «Чого навчила?». Вона: «ось Це так укачивают!». Я їй: «Ні, ну може колись прес качати, може і ефективно, але мені як-то хочеться обійняти дружину, дістатися до тебе, а ви ось чому тут сидите займаєтеся?» – висловив здивування Комаровський і додав, що до вечора стало ще цікавіше.

«Прийшов час лягати спати, місяць не бачилися, а дитина в ліжку, дитина кричить, вона схоплюється до нього, несеться. В одній руці дитина, в іншій руці подушка – села, дригає ногами, прес качає, в будинку тиша. Я на це довго дивився, потім узяв дитину, поклав у ліжко – дитина тут же схопився, кричить. Дружина ридає, я між ними, розмовляю з дитиною. Поговорили півгодини. Дитина заснув», – подумав доктор.

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Однак Євген Комаровський підкреслив, що така ситуація повторювалася ще протягом трьох днів, після чого дитина зрозумів, що ніяких шансів дістатися до мами і подушок у нього немає, тато між ним і мамою і перестав плакати.

«Чому я тоді так вчинив? Чому не пішов ночувати на кухню? Тому що для мене очевидний той факт, що коли чоловік і жінка, які люблять один одного, сплять в одному ліжку під однією ковдрою, а поруч зніми, може бути в тій же кімнаті або в сусідній, але під відеоспостереженням, мирно сопе їх малюк, то це набагато крутіше, ніж жінка, яка колише дитину з ранку до ночі. Але, чомусь, у цій ситуації мені пришлость приймати рішення самостійно«, – поділився лікар.

Він пояснив це тим, що жінки найчастіше готові до самопожертви, готові ночей не спати, жертвувати сім’єю, але не віддавати собі в цьому звіт.

«Тобто я зробив все можливе, щоб врятувати нашу любов«, – резюмував Євген Комаровський.

Більшість передплатників доктора расстрогались від його визнання і повідомили, що він також врятував їх сім’ї.

 

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