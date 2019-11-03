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«Я б їй відповіла»: Соколова пригрозила скандальної Мендель

03.11.2019

Відома українська журналістка Яніна Соколова пригрозила прес-секретарю президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель. Вона заявила, що не дозволить Мендель штовхати себе або бути некоректною.

Про це Соколова сказала в інтерв’ю «Радіо Свобода». Вона додала, що їй нецікавий як формат інтерв’ю, коли до президента приходить четверо журналістів з різних телеканалів, так і такий захід, що команда Зеленського провела в фудмаркете.

«Один на один. І, більше того, це має бути розмова, у якій я буду мати право дискусії до тих пір, поки не знайду відповіді як журналіст на своє питання. Тут яку дискусію я мала була? 5 хвилин? Набігла на мене Мендель, схопила мене за одяг, відтягла б…» – зазначила Соколова.

Інтерв’юер порівняв таку ситуацію з моментом, коли Мендель відштовхнула журналіста Сергія Андрушко від Зеленського.

«А я їй відповіла, що я – не Андрушко. Я дівчина досить агресивна і була б радикальніше. Я впевнена. Тому я їм невигідна була. Та й вони мені нецікаві», – відповіла Соколова.

 

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