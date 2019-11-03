Росіянин Ковальов страшним нокаутом програв чемпіонський титул в бою року

Чемпіон WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО) без шансів програв Саулю Канело Альваресу (53-1-2, 36 КО) в самому очікуваному поєдинку року.

Бій в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand, заради якого 29-річний мексиканець піднявся відразу на два дивізіони, завершився в 11-му раунді серйозним нокаутом росіянина.

Перші раунди пройшли в своєрідної розвідки, де обидва боксери, не вкладаючись, намацували свою дистанцію і ритм. Канело віддав центр рингу росіянину, сховавшись за щільним подвійним блоком і зрідка «вибухаючи» двійками.

Ковальов (чорні труси) — Альварес

У третій трихвилинці Альварес кілька разів швидкими бічними дістав Сергія. Ковальов побоювався викидати акцентований джеб, щоб не пропустити відповідь.

Російський боксер продовжував працювати першим номером, але всі його удари припадали в блок мексиканцю. Тактика Сауля виглядала краще і не було зрозуміло, за рахунок чого російський боксер збирається пробивати блок опонента.

Ковальов (чорні труси) — Альварес

Починаючи з екватора Канело поступово став вкладатися. Він спокійно підходив до Ковальову. розгойдував корпус, прибирав голову, і жорсткими бічними намацував обличчя супротивника.

В діях Крашера відсутня впевненість, не було фірмового правого джеба росіянина, який міг би розкрити захист Сауля

Чемпіонські раунди пройшли при домінуванні представника Мексики. Швидкості зросли, але на видовищності це ніяк не відбилося. Зустріч була більш схожа на шахову партію, де тактика мала перевагу над видовищністю.

Розв’язка настала в передостанньому раунді, коли Альварес лівим боковим зміг потрясти Ковальова, а правим відправив росіянина в глибокий нокаут.

Ковальов (чорні труси) — Альварес

Ковальов (чорні труси) — Альварес