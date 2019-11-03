Вера Брежнева примерила образ женщины-кошки

И восхитила фолловеров.
Певица Вера Брежнева не осталась в стороне от костюмированных вечеринок, посвященных Хеллоуину.
В этом году 37-летняя исполнительница отдала предпочтение сексуальному образу женщины-кошки.
Облачившись с маску и латексный наряд, Вера поделилась своим образом с фолловерами.
“Оторвалась вчера кошечка. Мяу….. дикая или домашняя?” — написала Вера.
«Мы знаем, что есть мужчина, который смог укротить секси-кошку. И превратил ее в домашнюю!»; «Бэтмен умер бы от восхищения»; «Дикая прирученная, но, как известно, за мягкой лапкой прячутся острые коготки. И навряд ли она до конца одомашнится», — пишут в комментариях фолловеры. А как тебе Вера в таком дерзком наряде?
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: showdream.org