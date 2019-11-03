Вера Брежнева примерила образ женщины-кошки

И восхитила фолловеров.

Певица Вера Брежнева не осталась в стороне от костюмированных вечеринок, посвященных Хеллоуину.

В этом году 37-летняя исполнительница отдала предпочтение сексуальному образу женщины-кошки.

Облачившись с маску и латексный наряд, Вера поделилась своим образом с фолловерами.

“Оторвалась вчера кошечка. Мяу….. дикая или домашняя?” — написала Вера.

«Мы знаем, что есть мужчина, который смог укротить секси-кошку. И превратил ее в домашнюю!»; «Бэтмен умер бы от восхищения»; «Дикая прирученная, но, как известно, за мягкой лапкой прячутся острые коготки. И навряд ли она до конца одомашнится», — пишут в комментариях фолловеры. А как тебе Вера в таком дерзком наряде?

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 2 Ноя 2019 в 1:02 PDT

: showdream.org