У США пройшов новий запуск ракети з основний щаблем, створеної в Україні

У суботу, 2 листопада, в США (острів Уоллопс) пройшов черговий запуск ракети-носія середнього класу «Антарес», до виготовлення якої доклали руку українські розробники.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на прес-службу Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

«2 листопада о 15 годині 59 хвилин за київським часом (9 годин 59 хвилин за північноамериканському східним часом) з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) проведений успішний пуск американо-української ракети-носія середнього класу «Антарес», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у створенні обладнання ракети брали участь кілька заводів з різних міст України. Зокрема, мова йде про головну конструкції маршових ступені корабля, яка була розроблена українським КБ “Південне” і виготовлена на Південмаші при співпраці з Хартрон-АРКОС (Харків), Київприлад (Київ), ” Хартрон-ЮКОМ (Запоріжжя), ЧЕЗАРА та РАПІД (Чернігів).