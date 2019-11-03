ДБР затримала працівника СБУ та екс-поліцейського

Слідчі Державного бюро розслідувань в Миколаївській області повідомили про підозру в шахрайстві співробітникові Служби безпеки України і екс-поліцейському. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Підозрювані — колишній працівник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області та чинний оперуповноважений Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ.

За словами правоохоронців, підозрювані ввели в оману громадянку, яка хотіла отримати рішення суду про зняття арешту з майна — вантажного автомобіля ГАЗ.

«Для цього вони запропонували жінці послуги посередництва і спонукали передати через них неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США нібито посадовим особам Котовського районного суду Одеської області», — заявили в прес-службі.

Жінка перерахувала на картку одного з підозрюваних 15 500 гривень.

Злочин кваліфіковано як шахрайство (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України) та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.