За кілька днів Ілон Маск розбагатів на 2 мільярди

Стан американського винахідника і засновника компаній Tesla і Space X Ілона Маска за кілька днів збільшилася на 2 млрд доларів.

Як інформує replyua.net з посиланням на видання Forbes, в даний час загальний стан американця досягає майже 23 млрд доларів. Мільярдерові вдалося розбагатіти на 2 млрд доларів всього за один тиждень завдяки оприлюдненню звіту про прибуток компанії Tesla. Мова йде про прибутку, отриманого в третьому кварталі поточного року.

23 жовтня у компанії заявили, що на кожній акції вдалося заробити 1,86 доларів. Незадовго до цього аналітики стверджували, що кожна акція компанії Tesla подешевшає на 42 центи, але цього не сталося. Відзначається, що скоригований прибуток компанії досягає 342 мільйони доларів. Однак, як відзначають експерти, доходи компанії знизилися на 8% в порівнянні з третім кварталом 2018 року. Зараз вони складають 6,35 млрд доларів. Протягом тижня, що послідувала після оприлюднення звіту, акції Тесла подорожчали на рекордні 24%, і таким чином стан мільярдера різко збільшилася.

Нагадаємо, що Ілон Маск володіє 22% акцій компанії. Крім цього, Маску належить солідна частка в компанії Space X. Її вартість оцінюється в 12 млрд доларів.