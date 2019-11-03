Українська актриса отримала нагороду престижного кінофестивалю

Ще одна перемога українського кіно. Після тріумфу кримськотатарського режисера Нарімана Алієва в Стамбулі, українська актриса Світлана Барандич отримала нагороду престижного кінофестивалю Ірландії. Про це повідомляється на Facebook-сторінці українського посольства.

Світлана Барандич здобула перемогу в номінації «Краща актриса» на Міжнародному кінофестивалі Річарда Харріса, який проходить в Лімерику.

«Вітаємо актрису з України Світлана Барандич з перемогою в номінації на кращу жіночу роль на Міжнародному кінофестивалі Річарда Харріса, який відбувся 22-28 жовтня 2019 в ірландському місті Лімерік, за головну роль у короткометражному фільмі «Анна» режисера Декеля Беренсона», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що світова прем’єра фільму «Анна» відбулася 24 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Короткометражний фільм про матір-одиначку, яка проживає на сході України, був представлений в основній конкурсній програмі, а також увійшов в програму Національного конкурсу 48-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».