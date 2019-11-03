Мальта конфіскувала 56 кубічних метрів грошів для лівійського генерала-сепаратиста, які друкували росіяни

Влада Мальти конфіскувала велику партію неофіційних лівійських банкнот, які, як считают, призначалися генералу Халіфу Хафтару (на фото), армія якого веде наступ для зміщення підтримуваного ООН уряду в Тріполі.

Служба безпеки Мальти підтвердила, що два контейнери з 56 кубічних метрів, заповнені нещодавно введеною валютою, були виявлені в кінці вересня, коли корабель зайшов в один з портів острова.

Вважається, що гроші надійшли від монетного двору, який належить росіянам, і який друкував гроші для невизнаного лівійського уряду, що базується в східному місті Байда. Стверджується, що гроші могли бути використані для розпалювання війни в Тріполі.

Лівія була охоплена громадянською війною між сходом і заходом країни, яка привела до створення конкуруючих інститутів, включаючи уряди, центральні банки і збройні сили.

Хафтар бомбити столицю Лівії Тріполі з квітня, намагаючись змістити уряд національної згоди. Мальта визнає уряд в Тріполі на чолі з Фаєзом аль-Сарраджем.

Хоча Росія заявляє про свою нейтральність щодо Лівії, Москва дозволила східному уряду надрукувати мільярди лівійських динарів в Росії, деякі з яких були використані для фінансування армії Хафтара і її військових дій. Хафтар також відвідав Москву і отримав вогнепальну зброю.

Визнаний центральний банк в Тріполі досі не оголосив російські друковані банкноти незаконними, тому неясно, в рамках яких санкцій було здійснено арешт грошів.