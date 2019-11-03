З’явилося відео з українських позицій у Золотому

Українських журналістів почали пускати на ділянки, де проводилося розведення сил в Золотому Луганської області та біля Катеринівки.

Військові показали журналістам нові позиції, на які були відведені війська. Солдати продовжують рити окопи і утеплювати бліндажі на зиму. Тему відведення військ вони коментують стисло.

«Ми просто виконуємо наказ. Ми військові. Нам сказали – ми відійдемо. Нам сказали — ми підійдемо. Це просто армія», — пояснив один з бійців з позивним «Вчитель».

За кілька днів на нових позиціях були зведені укріплення з бетонними перекриттями, колючим дротом і протитанковими стовпчиками. На побутові умови солдати також не скаржаться.

«Ніякої смутку. Буржуйка є, тепло є, все влаштовує, все нормально», – кажуть бійці.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія оголосив, що найближче засідання комітету з питань національної безпеки посаді пройти в Луганській області, а саме в Золотом, де опозиційні сторони дзеркально розвели сили.

Спостерігачі ОБСЄ підтвердили факт розведення сил.