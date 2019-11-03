«Дуже важко втримати себе від мата»: «Укрзалізниця» потрапила в новий скандал

Скандали з пасажирським монополістом «Укрзалізниця» не припиняються, а швидше навпаки: в мережі раз повідомляють про умови поїздки пасажирів, які, треба сказати, платять чималі гроші за квитки.

Цього разу приводом для шоку став «креатив» залізничників, які в шок пасажирів «доісторичним» туалетом, в якому вікно закрили фіранками кремового кольору. Фото відповідного змісту в Facebook опублікував транспортний блогер Олег Васильєв. Він написав, що побачив таку «красу» у поїзді Одеса — Харків. «Туалет-будуар», – не без іронії прокоментував він цю запис.



Тим часом, користувачі в коментарях помітили, що фіранки взагалі зафіксували пакетами від постільної набору. «Я не підтримую ідею повністю прибрати штори, килими, фіранки з поїздів, однак, коли я дивлюся на цей шедевр, то втримати себе від мата дуже важко», – прокоментував користувач Іван Супряга.

