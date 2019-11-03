Арестович: я особисто не бачу необхідності в тому обмані, який задумав Зеленський

Зустріч у «Нормандському форматі» важлива тільки при одній умові, якщо є «план Б», частиною якого є введення міжнародного співтовариства, а саме – Трампа і Макрона, і всіх інших свідків примирення в оману щодо того, що ми дуже хочемо помиритися з Путіним, готові на поступки і так далі.

Ми могли б довести ситуацію до того, що ми зустрілися, ми всі йому запропонували, але президент Росії не згоден, тому ми продовжуємо стріляти, нам більше нічого іншого не залишається. Як передає replyua.net таку думку в інтерв’ю одному з каналів висловив військовий оглядач Олексій Арестович.

Він особисто не бачить необхідності в такому обмані, адже набагато простіше не грати у всі ці обмани, простіше відкрито сказати, що у нас є ось такі «червоні лінії» і ми ніколи їх не перетнемо, навіть, якщо будуть введені санкції проти України.

За словами Арестовича, найкращий маркетинг, у тому числі політичний, це точне позиціонування. Ось те, що прозвучало від Леоніда Кучми в Мінську під час засідання ТКГ – це вже схоже на позицію, яка викликана протестами в Києві військових і ветеранів.