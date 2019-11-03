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В Днепре на набережной докопались до старого тоннеля (фото)

03.11.2019

Днепре на Сичеславской набережной докопались до старого коллектора, который построен во времена СССР.

Об этом корреспондент «ДП» узнал на канале Артема Костюка.

«Снова вскрыли легендарный ливневой коллектор. На набережной, как раз перед выходом в реку. В этом месте он не такой древний, как на Короленко. Это обычный бетонный короб, построенный, кажется, в 60-х.

А вскрыли коллектор, скорее всего, по причине образовавшегося рядом провала. Возможно он разгерметизировался и просочившаяся вода подмочила грунт. Возможны и другие причины, но точно не из-за строительства метро», — написал блогер.

: dnpr.com.ua

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