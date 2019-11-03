Вітренко заздалегідь попереджає нас, платників податків, що вони з Коболевым знову випишуть собі рекордні премії в кілька мільйонів

Юрій Вітренко днями сміливо заявив, що сума позову «Нафтогазу» до «Газпрому» може скласти близько 12 млрд. дол. США.

Іншими словами, заздалегідь попереджає нас, платників податків, що за прикладом попереднього разу, коли вони з А. Коболевым виграли суд у російської компанії, яка так досі ні цента не повернула Україні, знову випишуть собі рекордні премії в кілька мільйонів доларів. А чого розмінюватися на дрібниці? У минулому 2018г. Андрій Коболєв виписав собі 207 млн. грн. ($7,9 млн.), а Юра Вітренко отримав в якості премії 158 млн. грн. ($6 млн). Безперечне досягнення, як зазначив Юрій: «Кількість сторінок тільки основного тексту нашого заяви перевищує 500 сторінок».

От якби ці хлопці з «Нафтогазу» на таку саму кількість сторінок обґрунтували необхідність реформування енергетичного сектора української економіки, створили конкуренцію на ринку газу України, нарешті, знизили ціни на газ для населення, т. к. сьогодні купівельна спроможність українців у 8 разів (!) нижче європейців (середній дохід європейця в цьому 2019г. після вирахування податків складає 14 739 євро, в українця — лише 1830 євро), і чогось позитивного в цій сфері досягли, тоді – так, отримуйте премії.

Але, на жаль, на цьому тижні лише стало відомо, що Данія дала «добро» на будівництво «Північного потоку — 2», значить, Німеччина вже в лічені тижні завершить будівництво власного Енергетичного ХАБа (наш головний конкурент по транзиту російського газу). Офіційний представник проекту сказав, що консорціум «Північний потік — 2», в який входять приватні компанії Uniper і Wintershall DEA (Німеччина), Shell (Великобританія-Нідерланди), OMV (Австрія) і Engie (Франція), буде працювати над завершенням проекту найближчим часом. І в цьому 2019г. закінчиться термін дії договору про транзит російського газу через Україну, який був основним маршрутом для експорту в Європу.

Юра, а що далі? Єдина відповідь – це ваш позов? До речі, Юра, Росія обговорює з Євросоюзом двосторонні угоди, що дозволить їм вирішувати торговельні суперечки в рамках Всесвітньої торгової організації (правда, США поки блокують цей процес). Поки… чи Є вихід? Про це питаю вас з Андрієм, хто отримує від нас, платників податків, за пошуки «чарівних» рішень по газу величезну зарплату і захмарні премії.

Ще раз повторю, у нас є шанс. Зможемо його реалізувати? Поки не впевнений.

Олександр ГОНЧАРОВ