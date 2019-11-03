У центрі Кривого Рогу авто розірвало після зіткнення зі стовпом

У Кривому Розі в ніч на 3 листопада сталася резонансна ДТП з постраждалими. Прямо в центрі міста — на проспекті Миру — легкове авто влетіло в стовп.

Попередньо, у нічному ДТП 3 листопада постраждав водій легковика та троє його пасажирів.

За інформацією прес-служби Криворізького відділу поліції, Mazda рухалася з площі Звільнення в бік 95-го кварталу. З невідомої причини біля скверу Героїв авто врізалося в стовп, і його буквально розірвало на частини.

Дерево і ліхтарний стовп були повністю знесені, а водія і трьох пасажирів екстрено госпіталізували.

Місцевий інтернет-видання «Перший міський» опублікувало фото з місця ДТП.



