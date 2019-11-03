Трамп вимагав дістати для нього вкрадені електронні листи Клінтон, – ЗМІ

Під час передвиборної кампанії в 2016 році Дональд Трамп багато разів говорив з підлеглими про те, як отримати доступ до вкраденої електронному листуванні своєї суперниці на виборах Хілларі Клінтон.

Це стало відомо з опублікованих записок з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, – передає DW.

Видання CNN і BuzzFeed, домоглися через суд від міністерства юстиції США публікації заміток спецпрокурора з розслідування можливого втручання Росії Роберта Мюллера.

Перша публікація – майже 300 сторінок матеріалів, зібраних командою Мюллера в рамках розслідування про можливу змову між Москвою і передвиборним штабом Трампа. Серед опублікованих документів є розшифровка розмов агентів ФБР з колишнім заступник голови передвиборчого штабу Трампа Ріком Гейтсом.

Гейтс був присутній при розмові, коли Трамп зажадав “дістати електронні листи”, які, як з’ясували американські спецслужби, були вкрадені росіянами.

Екс-радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн, за словами Гейтса, сказав, що він може використовувати свої розвідувальні джерела для одержання листів. Крім того, опубліковані матеріали містять листування колишнього радника Трампа Стіва Бэннона з зятем президента Джаредом Кушнером.

Однак велика частина матеріалів розслідування ще не опублікована і поки що редагується Мін’юстом США. Спецпрокурор по Росії Роберт Мюллер протягом майже двох років займався розслідуванням справи про можливу змову між російською стороною і передвиборним штабом Трампа з метою не допустити перемоги на президентських виборах 2016 року кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Мюллер прийшов до висновку, що російська сторона дійсно намагалася вплинути на вибори, а також виклав факти, які доводять прямі контакти членів команди Трампа з російськими чиновниками і юристами. Однак Мюллер не знайшов явних доказів змови між членами команди Трампа і Москвою.