У Гонконзі протестувальники розгромили будівлю інформагентства “Сіньхуа”

У суботу ввечері, 2 листопада, в Гонконзі протестувальники підпалили входи до станції метро і розгромили деякі магазини. Крім того, вони завдали серйозної шкоди офісу китайського державного інформагентства Сіньхуа.

Про це повідомляє Reuters і Синьхуа.

Група протестувальників знищила обладнання, призначене для забезпечення безпеки агентства, за допомогою фарборозпилювача нанесла на стіни образливі написи і знесла головний вхід в будівлю агентства і розбила деякі з його вікон. Поліція застосувала сльозогінний газ до демонстрантів, одягненим у чорне, після того кбеспорядки почали виходити з-під контролю. Це було одне з найбільших проявів насильства за останні тижні. Невеликі групи протестувальників у масках бігли у центральний діловий район.

Вони почали кидати бензинові бомби на вулиці, перед штаб-квартирою банку HSBC і представництвом Банку Китаю в Гонконзі. Поліція знову застосувала сльозогінний газ. Пізніше демонстранти підпалили входи до станції метро, які часто закривалися, щоб зупинити людей, і витягли дві телефонні будки з-під землі, щоб встановити одну з безлічі палаючих барикад.

Були пошкоджені деякі магазини і підприємства, в тому числі торговельна мережа американської мережі кав’ярень Starbucks і офіс китайського інформаційного агентства Сіньхуа. Також вандали кинули в лобі будівлі запальні і фарбувальні бомби, увірвалися всередину і стали громити будинок вже зсередини.