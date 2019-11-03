І це заради субсидії: головні хитрощі, як платити менше за «комуналку»

З приходом опалювального сезону українці починають переживати, які суми в комунальних платежах вони побачать. На суттєву допомогу від держави можуть претендувати ті українці, які отримують субсидію. Однак, є й такі громадяни, які обманом намагаються отримати субсидію.

На які хитрощі йдуть українці, щоб отримати субсидію, з’ясовував Оглядач.

Наприклад, мешканка міста Бучач Тернопільської області не вказала у своїй декларації два автомобілі, які належать членам її сім’ї. Відзначається, що мова йде про ВАЗ 1979 і 1989 року випуску. Тому, жінку хотіли позбавити субсидії і зажадали повернути близько 33,5 тисяч гривень, які вона використовувала за 10 місяців.

На засіданні суду жінка пояснила, що коли в 2007 році виходила заміж за чоловіка, що не знала про наявність у нього автомобіля. А другу машину їй порадила не вказувати в декларації співробітниця управління соцзахисту. Суд прислухався до слів жінки і постановив не знімати з її родини пільги.

А в Чернігові жінка «забула» вказати у декларації власного чоловіка. У підсумку, суд постановив, щоб жінка повернула державі 5200 грн виплаченої субсидії.

Досить часто виявляється, що при подачі заяви на субсидію, в декларації люди забувають вказати своїх дітей, невістку або братів, які проживають з ними на одній площі. Зазначається, що такі факти дуже легко перевірити. Тому, працівники соцзахисту стали проводити ретельну верифікацію. Якщо спливають подібні факти, громадянам доводиться повертати державі допомогу тому.

Мешканці Вінницької області відмовили в субсидії з-за релігійних поглядів. З’ясувалося, що жінка є парафіянкою УПЦ (МП). Багато років тому вона відмовилася отримувати ідентифікаційний код за своїм переконанням. При цьому, в її паспорті є примітки, що вона може здійснювати будь-які платежі без коду. Однак, із-за того, що її доходи неможливо перевірити в податковій службі, їй відмовили у субсидії. Примітно, що суд став на бік пенсіонерки, і зобов’язав профільне відомство призначити їй субсидію.