У Білорусі 13 дітей отруїлися хлором у басейні

У місті Барановичі, який знаходиться в Брестській області Білорусі 13 дітей потрапили в лікарню через отруєння хлором у басейні.

Про це повідомило МНС республіки.

За інформацією МНС, у відрі випадково змішалися засіб для обробки води і дезинфікуючий засіб. Їх змішування викликало реакцію з виділенням парів хлору.

Відро стояло в тамбурі запасного виходу з басейну, проте пари частково потрапили в зал, де плавали діти.

В міському басейні займалася група з 15 осіб у віці від 13 до 14 років. Діти відчули різь в горлі і утруднення дихання. В педіатричне відділення лікарні для спостереження доставлено 13 з 15 дітей. За інформацією Моз, життя дітей поза небезпекою. Обставини і причини події встановлюються.