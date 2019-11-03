По-доброму не вийшло: у Дніпрі п’яну пасажирку довелося виносити з маршрутки

У Дніпрі в центрі гучного «маршруточного» скандалу раптово виявилася жінка. П’яна до непристойності дама, як повідомили очевидці конфлікту, відмовилася платити за проїзд, в результаті чого водієві довелося силою витягувати її з маршрутки, повідомляє Сегодня.

З відео випливає, що вигнана із салону дама продовжила бешкетувати вже на вулиці — зокрема, вона зовсім не по-жіночому обсипала водія нецензурною лайкою. Тим не менш, думки очевидців конфлікту розділилися, і якщо пасажири маршрутки підтримали водія, то люди на зупинці прийняли сторону «потерпілої», і навіть спробували оплатити проїзд замість неї.

Відео інциденту миттєво поширилася в соцмережах, з-за чого справа дійшла до профспілки автоперевізників Дніпра. Там дії водія схвалили, оскільки в його посадової інструкції є пункт, що зобов’язує запобігати шкоду, яку може бути заподіяно іншим пасажирам або транспортному засобу.

Правозахисники, однак, дотримуються іншої думки на цей рахунок. За словами юриста Артема Шахторіна, на буйних пасажирів можна впливати тільки словом або ж просто не впускати їх у салон. Спроба вигнати агресивного пасажира силою може бути розцінена як заподіяння легких тілесних ушкоджень.