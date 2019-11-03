Звільненому з СІЗО журналісту в Криму видали «зіпсований» український паспорт

Кримському журналіста та редактора видання «Твоя газета» Олексію Назимову, який вийшов на волю 1 листопада, в СІЗО окупованого РФ Сімферополя видали «зіпсований» український паспорт.

«Сьогодні (1 листопада), коли я виходив, я отримував документи, і ось що вони зробили з моїм українським паспортом. Сторінки склеєні: перша з фотографією і далі все, на яких є позначки. Навмисне зіпсували. Люди спеціально створюють проблеми. Коли в мене вилучали паспорт під час обшуку будинку, він був у нормальному стані», — розповів Назімов.

У жовтні 2016 року в окупованому Криму в Алушті були затримані власник видання «Твоя газета» Олексій Назімов і відеооператор Олексій Облезов. Варто відзначити, що Назімов прийняв місцеву владу, однак постійно її критикував.

У Слідчому комітеті РФ його звинуватили за вимагання 150 тисяч рублів у представники партії «Єдина Росія» нібито за нерозголошення компрометуючої інформації про його однопартійців. У листопаді 2018 Назимова засудили до 4 років 7 місяців у колонії загального режиму.