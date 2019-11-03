«Узбеки погрожували зброєю»: Свєтлаков розповів про серйозний конфлікт з-за ресторану

Шоумен Сергій Свєтлаков зізнався, що після відкриття свого ресторану в Єкатеринбурзі він зіткнувся з великими проблемами. Шоумен розповів, що після відкриття ресторану «Ішак» до нього приїхали представники узбецької діаспори і навіть погрожували.

Свєтлаков зізнається, що вони заявляли, що рознесуть ресторан. Артист пояснив, що представником узбецької діаспори не сподобалася назва ресторану. Справа в тому, що слово «ішак» несе для узбеків вкрай негативний сенс. За словами представників діаспори, це образливе слово. Однак Свєтлаков посперечався з узбеками і розповів, що особисто у нього слово віслюк асоціюється з персонажем Ходжи Насреддіна, і пам’ятник йому навіть стоїть у центрі Ташкента. Після невдалих переговорів вихідці з Середньої Азії приїхали до ресторану шоумена зі зброєю та почали погрожувати, однак Свєтлаков звернувся в поліцію.

Як зазначає артист, тільки після цього представники узбецької діаспори заспокоїлися. Більш того, Светлаков підкреслив, що відкрив ресторан у своєму рідному місті, і представники інших держав не мають ніякого права диктувати власні умови, тому ресторан буде називатися так, як йому захочеться.